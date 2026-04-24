GWM показала внедорожник мощностью 864 л.с.

Компания GWM создала внедорожник мощностью 864 л.с. Китайский внедорожник Tank 700 теперь обладает мощностью, почти равной Lamborghini Temerario, однако его разгонные характеристики куда скромнее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщает Carscoops.

GWM продает Tank 700 в Китае уже несколько лет, но недавно представила обновленную версию 2026 года. Модель показали перед Пекинским автосалоном, который стартует в эти выходные. Обновленный внедорожник получил более агрессивный дизайн и форсированный силовой агрегат. По мощности он почти догнал Lamborghini Temerario, но разгоняется значительно медленнее.

Флагманская модификация носит название Hi4-Z. В ее основе лежит 2,0-литровый турбированный рядный четырехцилиндровый двигатель мощностью 248 л.с. К нему добавлены два электромотора: один встроен в трансмиссию (288 л.с.), второй установлен сзади и выдает 322 л.с.

В сумме Tank 700 теперь выдает 864 л.с. Автомобиль является подключаемым гибридом и оснащен внушительным аккумулятором емкостью около 56 кВт·ч, который обеспечивает запас хода на электротяге до 190 км.