Azərbaycan gimnastı Dünya Oyunlarında gümüş medal qazanıb
Gimnastikanın tamlinq növü üzrə Azərbaycan millisinin üzvü Tofiq Əliyev Çinin Çendu şəhərində keçirilən Dünya Oyunlarında fəxri kürsüyə qalxıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Tofiq Əliyev 30.500 xal toplayaraq gümüş medal qazanıb.
Birinci yeri ABŞ-dən olan Keyden Braun tutub. Britaniyalı Fred Tiqa isə bürünc mükafata sahib çıxıb.
