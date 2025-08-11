https://news.day.az/azerinews/1773378.html “Azerbaijan” və “Ilham Aliyev” həştəqləri ilə edilən paylaşımlar trendlər arasında Avqustun 8-də Ağ Evdə ABŞ və Azərbaycan dövlət başçılarının görüşü zamanı "X" sosial şəbəkəsində "Azerbaijan" və "Ilham Aliyev" həştəqləri ilə çoxsaylı paylaşımlar edilib. Day.Az xəbər verir ki, həştəqlər bəzi ölkələrdə trendlər arasında olub.
“Azerbaijan” və “Ilham Aliyev” həştəqləri ilə edilən paylaşımlar trendlər arasında
Avqustun 8-də Ağ Evdə ABŞ və Azərbaycan dövlət başçılarının görüşü zamanı "X" sosial şəbəkəsində "Azerbaijan" və "Ilham Aliyev" həştəqləri ilə çoxsaylı paylaşımlar edilib.
Day.Az xəbər verir ki, həştəqlər bəzi ölkələrdə trendlər arasında olub.
Həmçinin, "Azerbaijan" adı altında edilən paylaşımlar sosial mediada dünya miqyasında xəbər kateqoriyası üzrə ikinci yerə yüksəlib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре