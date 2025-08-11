Rauf Vəliyev 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib

Rauf Vəliyev 3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edilibş

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasında dəniz gəmiçiliyinin inkişafı sahəsində uzunmüddətli və səmərəli fəaliyyətinə görə Rauf Göyüş oğlu Vəliyev 3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edilib.