Rauf Vəliyev 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib

Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasında dəniz gəmiçiliyinin inkişafı sahəsində uzunmüddətli və səmərəli fəaliyyətinə görə Rauf Göyüş oğlu Vəliyev 3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edilib.
