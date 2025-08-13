https://news.day.az/azerinews/1773808.html Ağdaşın bəzi kəndlərində qaz verilişi müvəqqəti dayandırılacaq Ağdaş rayonunun Ərəb, Hüşün və Kükək kəndlərinə qaz təchizatı sabah, 13 avqust 2025-ci il tarixində müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. Day.Az-ın məlumatına görə, Zaqatala Regional Qaz İstismarı İdarəsi bildirir ki, Şəmsabad QPS-dən qidalanan D-159 mm-lik ortatəzyiqli qaz xəttində kipliyə davamlılıq yoxlaması aparılacaq.
Səhər saat 09:00-dan işlər yekunlaşanadək ümumilikdə 860 abonentin qazı kəsiləcək. İşlər tamamlandıqdan sonra qazın verilişi bərpa olunacaq.
