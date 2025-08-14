https://news.day.az/azerinews/1773911.html Dırnaqlarınız saralırsa, bu xəstəliyiniz var Dırnaqların saralması bədəndə müəyyən sağlamlıq problemlərinin əlaməti ola bilər. Milli.Az xəbər verir ki, mütəxəssislər dırnaq saralmasının ən çox göbələk infeksiyası, vitamin çatışmazlığı və ya qaraciyər problemləri ilə əlaqəli olduğunu bildirirlər.
Dırnaqların saralması bədəndə müəyyən sağlamlıq problemlərinin əlaməti ola bilər.
Milli.Az xəbər verir ki, mütəxəssislər dırnaq saralmasının ən çox göbələk infeksiyası, vitamin çatışmazlığı və ya qaraciyər problemləri ilə əlaqəli olduğunu bildirirlər.
Xüsusilə göbələk infeksiyaları dırnaqların rənginin dəyişməsinə və qırılmasına səbəb olur. Vitamin çatışmazlığı isə dırnaqların zəifləməsinə və saralmasına yol açır.
Bundan əlavə, saralmış dırnaqlar bəzən qanda oksigen çatışmazlığı və ya qaraciyər xəstəliklərinin göstəricisi ola bilər.
Belə simptomlar varsa, həkimə müraciət etmək və dəqiq diaqnoz qoyulması vacibdir. Erkən müalicə sağlamlığınız üçün önəmlidir.
