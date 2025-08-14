https://news.day.az/azerinews/1773999.html Bu gün Bakının bəzi ərazilərində qaz olmayacaq Bu gün 10:00-dan etibarən Bakının Xəzər, Qaradağ və Səbail rayonları ərazisində qaz təchizatı dayandırılacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb. Bildirilib ki, qaz təchizatında dayanma xətlərdə görüləcək təmir işləri ilə əlaqədardır.
