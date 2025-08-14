Kreml Alyaskada Putin-Tramp danışıqlarının başlama vaxtını açıqlayıb

ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Rusiya lideri Vladimir Putinin sabahkı Alyaska görüşü Moskva vaxtı ilə saat 22:30-da (Bakı vaxtı ilə 23:30) baş tutacaq.

Day.Az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuriy Uşakov bildirib.

 

O qeyd edib ki, tərcüməçilərin iştirakı ilə söhbət təkbətək başlayacaq.

"Daha sonra nümayəndə heyətlərində danışıqlar aparılacaq və onlar iş səhər yeməyində davam edəcək", Uşakov əlavə edib.