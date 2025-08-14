https://news.day.az/azerinews/1774071.html Kreml Alyaskada Putin-Tramp danışıqlarının başlama vaxtını açıqlayıb ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Rusiya lideri Vladimir Putinin sabahkı Alyaska görüşü Moskva vaxtı ilə saat 22:30-da (Bakı vaxtı ilə 23:30) baş tutacaq. Day.Az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuriy Uşakov bildirib. O qeyd edib ki, tərcüməçilərin iştirakı ilə söhbət təkbətək başlayacaq.
Kreml Alyaskada Putin-Tramp danışıqlarının başlama vaxtını açıqlayıb
ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Rusiya lideri Vladimir Putinin sabahkı Alyaska görüşü Moskva vaxtı ilə saat 22:30-da (Bakı vaxtı ilə 23:30) baş tutacaq.
Day.Az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuriy Uşakov bildirib.
O qeyd edib ki, tərcüməçilərin iştirakı ilə söhbət təkbətək başlayacaq.
"Daha sonra nümayəndə heyətlərində danışıqlar aparılacaq və onlar iş səhər yeməyində davam edəcək", Uşakov əlavə edib.
