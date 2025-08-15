https://news.day.az/azerinews/1774178.html Hindistan nüvə şantajına tabe olmayacaq - Modi Hindistanın Baş naziri Narendra Modi bəyan edib ki, nüvə şantajı artıq ölkənin təhlükəsizlik sahəsində qəbul etdiyi qərarlara təsir göstərməyəcək. Day.Az xəbər verir ki, Modi bu fikirləri Hindistanın Müstəqillik Günü münasibətilə etdiyi çıxışda səsləndirib. "Hindistan qərara gəlib ki, nüvə şantajına dözməyəcək.
Hindistan nüvə şantajına tabe olmayacaq - Modi
Hindistanın Baş naziri Narendra Modi bəyan edib ki, nüvə şantajı artıq ölkənin təhlükəsizlik sahəsində qəbul etdiyi qərarlara təsir göstərməyəcək.
Day.Az xəbər verir ki, Modi bu fikirləri Hindistanın Müstəqillik Günü münasibətilə etdiyi çıxışda səsləndirib.
"Hindistan qərara gəlib ki, nüvə şantajına dözməyəcək. Bu, uzun müddətdir davam etsə də, biz artıq buna boyun əyməyəcəyik", - deyə o bildirib.
Baş nazir həmçinin vurğulayıb ki, "terrorçular və onların havadarları əsla bağışlanmayacaq və onlara eyni münasibət göstəriləcək", Hindistan isə "nüvə təzyiqinə tabe olmayacaq".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре