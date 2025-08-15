https://news.day.az/azerinews/1774217.html İran Rusiya ilə dəhlizləri diqqət mərkəzində saxlaya bilər İran və Rusiya beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərini, turizm nəqliyyatını diqqət mərkəzində saxlaya bilərlər. Day.Az-ın məlumatına görə, bunu İranın 1-ci vitse-prezidenti Məhəmməd Rza Aref bu gün Qırğızıstanda Rusiya baş naziri Mixail Mişutsinlə görüşdə deyib. Onun sözlərinə görə, iki ölkənin əməkdaşlıq üçün böyük əməkdaşlıq potensialı var.
