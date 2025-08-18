https://news.day.az/azerinews/1774740.html Bağça müdiri vəzifəsinə işə qəbul üzrə sənəd qəbuluna start verildi Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə müdir vəzifəsinə işə qəbul üzrə müsabiqənin elektron sənəd qəbulu mərhələsinə start verildi. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə MÜTDA məlumat yayıb. Bildirilib ki, müsabiqənin elektron sənəd qəbulu mərhələsi 18 avqust - 1 sentyabr 2025-ci il tarixlərini əhatə edəcək.
