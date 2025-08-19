Lənkəranda 18 yaşlı oğlan süni göldə boğularaq ölüb - FOTO
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Lənkəran şəhəri, Tükəvilə kəndində süni göldə 1 nəfərin batması barədə məlumat daxil olub.
Day.Az FHN-ə istinadən xəbər verir ki, məlumatla əlaqədar Nazirliyin Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-xilasediciləri axtarışlara cəlb olunublar.
Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində batan şəxsin meyiti sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
***
Lənkəranda 18 yaşlı oğlan süni göldə boğularaq ölüb.
Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə səhər saatlarında rayonun Tükəvilə kəndi ərazisində baş verib.
Kənd sakini 2007-ci il təvəllüdlü Tohid Ələsgərov dostları ilə qaçışdan sonra göldə əl-üzünü yuyan zaman ehtiyatsızlıqdan ayağı sürüşərək gölə düşüb. O, boğularaq ölüb. Meyit sudan çıxarılıb.
Tohid Ələsgərovun güləşlə məşul olduğu bildirilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
