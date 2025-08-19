https://news.day.az/azerinews/1774962.html Binəqədidə avtobus dayanacağına ziyan vuran şəxs saxlanılıb Paytaxtın Binəqədi rayonundakı avtobus dayanacağına zərər vurulması və ərazidəki antisanitar vəziyyətlə bağlı paylaşılmış görüntülər polis əməkdaşları tərəfindən araşdırılıb. Day.Az xəbər verir ki, DİN Mətbuat Xidmətindən bildirilib.
Binəqədidə avtobus dayanacağına ziyan vuran şəxs saxlanılıb
Paytaxtın Binəqədi rayonundakı avtobus dayanacağına zərər vurulması və ərazidəki antisanitar vəziyyətlə bağlı paylaşılmış görüntülər polis əməkdaşları tərəfindən araşdırılıb.
Day.Az xəbər verir ki, DİN Mətbuat Xidmətindən bildirilib. Qeyd edilib ki, dövlət əmlakına zərər vuran, ictimai yerdə antisanitar vəziyyət yaradaraq vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olan şəxs saxlanılaraq barəsində məsuliyyət tədbiri görülüb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре