Bəzi şəxslərin təqaüdləri artdı - Deputatdan AÇIQLAMA - VİDEO
Bu aydan təhsil sahəsində bir sıra dəyişiklər qüvvəyə minir.
Day.Az xəbər verir ki, doktorantların təqaüdləri daxil olmaqla təhsilin digər pillələrindəki artımlar da dəyişiklər sırasıdadır.
Millət vəkili Vüqar Bayramov deyir ki, yeni sənədlə doktorantlar da daxil olmaqla, təhsilin fərqli pillərində təhsil alan vətəndaşların təqaüdləri artırılıb.
Millət vəkili bildirib ki, ali məktəbin təhsil pillələrində, o cümlədən peşə təhsilində daha yüksək nəticə göstərənlər üçün təqaüd artımları daha çox olacaq.
"Bütövlükdə, sosial təminat tədbirlərinin miqyasını nəzərə aldıqda sosial istiqamətdə davamlı olaraq yeni qərarların veriləcəyi gözləniləndir",-deyə deputat vurğulayıb.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
