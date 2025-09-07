Türkiyədə 4,9 bal gücündə zəlzələ olub

Türkiyənin Balıkesir vilayətində 4,9 bal gücündə zəlzələ olub.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) bildirib.