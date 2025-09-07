https://news.day.az/azerinews/1778760.html Türkiyədə 4,9 bal gücündə zəlzələ olub Türkiyənin Balıkesir vilayətində 4,9 bal gücündə zəlzələ olub. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) bildirib.
Türkiyədə 4,9 bal gücündə zəlzələ olub
Türkiyənin Balıkesir vilayətində 4,9 bal gücündə zəlzələ olub.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) bildirib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре