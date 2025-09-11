Bütün piştaxtalarda satışa çıxdı - Cəmi 50 qəpiklik möcüzə!
Hazırda paytaxtın bazar və marketlərində yaşıl limon bolluğu müşahidə olunur.
Day.Az Yenisabah.az-a istinadən xəbər verir ki, mövsüm qiymətləri alıcıları sevindirir - bir ədəd yaşıl limon hazırda cəmi 50 qəpiyə satılır.
Mövsümi pik dövrə daxil olunması səbəbindən təklif kəskin artıb. Eyni zamanda həm cənub bölgəsindəki sitrus bağlarından, həm də idxal kanallarından bazara məhsul axını çoxalıb. Bol məhsul isə qiymətlərin sabit və əlçatan qalmasına imkan yaradıb.
Niyə diqqət mərkəzindədir?
C vitamini və antioksidantlar: Müdafiə sistemini gücləndirir.
Həzmə dəstək: İlıq suya əlavə olunan dilimlər həzmi yüngülləşdirə bilər.
Dəri və enerji: Antioksidantlar payız yorğunluğunda təravət verir.
Profilaktika: Limon turşusu bəzi böyrək daşlarının yaranma riskini azalda bilər.
Qeyd edək ki, qastrit, reflüks və diş minası həssaslığı olan şəxslər limondan ehtiyatla istifadə etməlidirlər.
Bəs alarkən nəyə diqqət etmək lazımdır?
Çəki və qabıq: Daha ağır və hamar qabıqlı meyvə şirəli olur.
Rəng: Tünd-yaşıl meyvələr daha turş, açıq-yaşıl meyvələr nisbətən balanslı dada malikdir.
Qoxu: Sap hissəsinə yaxın hissədə təbii sitrus ətri olmalıdır.
Dietoloqlar gündə 1 limon və ya 2-3 dilimin yeməklərə və içkilərə əlavə olunmasını kifayət hesab edirlər. Məqsəd vitamin dəstəyi və dad balansıdır, "şok doza" deyil.
