https://news.day.az/azerinews/1783576.html "700 saat uçuram, təyyarəni yataq kimi görürəm" - VİDEO Türkiyəli iş adamı Acun Media və Tv 8-in sahibi Acun Ilıcalım maraqlı açıqlamalar verib. Milli.Az xəbər verir ki, hədsiz sayda uçuşlarının olduğunu bildirən aparıcının yerdən çox göydə olduğu məlum olub. "600-700 saat müddətində uçuşlarım olur. Çox böyük rəqəmlərdir. Yuxuma gəldikdə isə təyyarədə çarpayım var.
