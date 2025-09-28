https://news.day.az/azerinews/1783942.html Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyevanın Gəncədə şəhid övladları ilə səmimi görüşü - FOTO - VİDEO Xəbər verildiyi kimi, sentyabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncədə keçirilən III MDB Oyunlarının təntənəli açılış mərasimini izləyiblər. Tədbir çərçivəsində Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyevanın şəhid övladları ilə səmimi görüşü olub.
Prezident İlham Əliyev xüsusilə 2020-ci ildə Ermənistanın raket zərbəsi nəticəsində hər iki valideynini itirən Nilay Əliyevanı salamlayıb.
