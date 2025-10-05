Çində "Matmo" qasırğası səbəbindən 144 min insan təxliyə ediləcək

Çinin cənubundakı Haynan vilayətinin hakimiyyət orqanları "Matmo" qasırğası səbəbindən 144 minə yaxın insanın təxliyəsi barədə göstəriş verib.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə "Xinhua" agentliyi xəbər verib.

Məlumata əsasən, onlardan 114 mini artıq təhlükəsiz yerə köçürülüb.

Bundan əvvəl yerli meteorologiya departamenti tropik siklonun Haynan şəhərindən 60 km şimal-şərqdən keçdiyini bildirmişdi.