Çində "Matmo" qasırğası səbəbindən 144 min insan təxliyə ediləcək
Çinin cənubundakı Haynan vilayətinin hakimiyyət orqanları "Matmo" qasırğası səbəbindən 144 minə yaxın insanın təxliyəsi barədə göstəriş verib.
Trend-in məlumatına görə, bu barədə "Xinhua" agentliyi xəbər verib.
Məlumata əsasən, onlardan 114 mini artıq təhlükəsiz yerə köçürülüb.
Bundan əvvəl yerli meteorologiya departamenti tropik siklonun Haynan şəhərindən 60 km şimal-şərqdən keçdiyini bildirmişdi.
