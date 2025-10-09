https://news.day.az/azerinews/1786909.html Bizim borcumuz baş verənlərə obyektiv qiymət verməkdir - Rusiya Prezidenti AZAL təyyarəsinin qəzası haqqında Rusiya Prezidenti Vladimir Putin AZAL təyyarəsinin qəzasına obyektiv qiymət verilməsini vacib hesab edir. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, o, bunu Düşənbədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə deyib. "Bizim borcumuz baş verən hər şeyə obyektiv qiymət vermək və əsl səbəbləri müəyyənləşdirməkdir.
