Bakıda bu vulkan 3 dəqiqədən bir püskürür

Palçıq Vulkanları Turizm Kompleksindəki vulkanlardan biri hər üç dəqiqədən bir püskürür.

Day.Az AZTV-yə istinadən xəbər verir ki, bu da turistlərin xüsusi marağına səbəb olur. 

Kompleksə daha çox turistin cəlb edilməsi üçün yeniliklər tətbiq edilib.

