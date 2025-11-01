https://news.day.az/azerinews/1792365.html Bakıda bu vulkan 3 dəqiqədən bir püskürür - VİDEO Palçıq Vulkanları Turizm Kompleksindəki vulkanlardan biri hər üç dəqiqədən bir püskürür. Day.Az AZTV-yə istinadən xəbər verir ki, bu da turistlərin xüsusi marağına səbəb olur. Kompleksə daha çox turistin cəlb edilməsi üçün yeniliklər tətbiq edilib. Daha ətraflı videomaterialda:
