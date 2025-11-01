https://news.day.az/azerinews/1792441.html "Cenoa" Patrik Vieyra ilə yollarını ayırıb "Cenoa" baş məşqçisi Patrik Vieyra ilə yollarını ayırıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb. Məlumata görə, A seriyası təmsilçisi mütəxəssisə xidmətlərinə görə təşəkkür edib. Qeyd edək ki, fransalı məşqçi 2024-cü ilin noyabrından "Cenoa"nı çalışdırırdı.
"Cenoa" Patrik Vieyra ilə yollarını ayırıb
"Cenoa" baş məşqçisi Patrik Vieyra ilə yollarını ayırıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.
Məlumata görə, A seriyası təmsilçisi mütəxəssisə xidmətlərinə görə təşəkkür edib.
Qeyd edək ki, fransalı məşqçi 2024-cü ilin noyabrından "Cenoa"nı çalışdırırdı.
