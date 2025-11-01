"Cenoa" Patrik Vieyra ilə yollarını ayırıb

"Cenoa" baş məşqçisi Patrik Vieyra ilə yollarını ayırıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.

Məlumata görə, A seriyası təmsilçisi mütəxəssisə xidmətlərinə görə təşəkkür edib.

Qeyd edək ki, fransalı məşqçi 2024-cü ilin noyabrından "Cenoa"nı çalışdırırdı.