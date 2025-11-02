https://news.day.az/azerinews/1792624.html Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Day.Az-a bildirilib ki, noyabrın 3-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün, əsasən, əlverişlidir.
