Göygöldə ağır qəza

Göygöldə ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki,  hadisə Bakı Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

Belə ki, hərəkətdə olan minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq yolun kənarına aşıb.

Qəza nəticəsində sürücü 1999-cu il təvəllüdlü E. Mamedov  və 2009-cu il təvəllüdlü İ. Alıyev hadisə yerində ölüb, 2008-ci il təvəllüdlü S. Əsgərov  və 2009-cu il təvəllüdlü T. Süleymanov isə ağır yaralanıb.

Hadisə yerinə DYP əməkdaşları cəlb edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. 