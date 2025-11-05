https://news.day.az/azerinews/1793402.html “Barselona”nın baş məşqçisi istefa ilə bağlı iddialara aydınlıq gətirib İspaniyanın "Barselona" komandasının baş məşqçisi Hans-Diter Flik cari mövsümün sonunda istefa verəcəyi ilə bağlı iddialara aydınlıq gətirib. AZƏRTAC xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, almaniyalı mütəxəssis yayılan məlumatların həqiqəti əks etdirmədiyini bildirib. Təcrübəli çalışdırıcı bunu "Növbəti cəfəngiyyat" adlandırıb.
