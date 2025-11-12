Video çəkirdilər, anidən Messi peyda oldu

Barselona şəhərində bir cütlük video çəkərkən gözlənilməz hal yaşanıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onalrın sevgi dolu anlarını movil telefonla qeydə alarkən anidən arxadan dünya ulduuz Leonel Messinin keçdiyini görüblər.

Təəccüblənən ikilinin bu halı sosial şəbəkədə marağa səbəb olub.

Həmin görüntünü təqdim edirik: