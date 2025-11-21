https://news.day.az/azerinews/1797024.html Altı rəqəmli dövlət qeydiyyat nişanları ilə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA Altı rəqəmli dövlət qeydiyyat nişanları ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Bu barədə Day.Az-a Bakı Şəhər baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, hazırda avtonəqliyyat vasitələrinə təhkim olunan dövlət qeydiyyat nişanlarının tərtibatında hər hansı dəyişiklik nəzərdə tutulmur.
