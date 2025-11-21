https://news.day.az/azerinews/1797104.html FİFA Türkiyə klubunu cəzalandırdı FİFA Türkiyənin "Adana Demirspor" klubunu cəzalandırıb. Day.Az xəbər verir ki, dünyanın ali futbol qurumunun İntizam Komitəsi belə qərar qəbul edib. Qərara əsasən, 1-ci liqa təmsilçisinin 6 xalı silinib.
