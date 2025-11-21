FİFA Türkiyə klubunu cəzalandırdı

FİFA Türkiyənin "Adana Demirspor" klubunu cəzalandırıb.

Day.Az xəbər verir ki, dünyanın ali futbol qurumunun İntizam Komitəsi belə qərar qəbul edib.

 

Qərara əsasən, 1-ci liqa təmsilçisinin 6 xalı silinib. Türkiyə Futbol Federasiyasının yaydığı məlumatda bildirilib: "FİFA-nın İntizam Komitəsi "Adana Demirspor" klubuna 1 fayla görə 6 xal silinməsi cəzası tətbiq edib".

Nəticədə "Adana Demirspor"un xallarının sayı 23-ə enib. Hazırda komanda 1-ci liqanın turnir cədvəlində sonuncu - 20-cidir.