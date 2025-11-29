https://news.day.az/azerinews/1798758.html "Qalatasaray" derbi öncəsi üç futbolçusunu geri qaytarıb "Qalatasaray" Türkiyə Super Liqasının 14-cü turu çərçivəsində səfərdə "Fənərbaxça"nın qonağı olacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə türk KİV-ləri məlumat yayıb. Məlumata görə, İstanbul derbisi öncəsi "sarı-qırmızılar"a zədəli oyunçularından sevindirici xəbər gəlib. Viktor Osimhen, Mario Lemina və Yunus Akgün zədəsini sağaldıb.
"Qalatasaray" derbi öncəsi üç futbolçusunu geri qaytarıb
"Qalatasaray" Türkiyə Super Liqasının 14-cü turu çərçivəsində səfərdə "Fənərbaxça"nın qonağı olacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə türk KİV-ləri məlumat yayıb.
Məlumata görə, İstanbul derbisi öncəsi "sarı-qırmızılar"a zədəli oyunçularından sevindirici xəbər gəlib.
Viktor Osimhen, Mario Lemina və Yunus Akgün zədəsini sağaldıb. Üç futbolçu da bu gün komanda ilə birlikdə məşq edib. Baş məşqçi Okan Buruk şans versə, onlarda meydanda olacaqlar.
Qeyd edək ki, "Fənərbaxça" - "Qalatasaray" qarşılaşması 1 dekabr tarixində keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da start götürəcək.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре