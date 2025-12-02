Şalqamın faydaları və gündəlik istifadənin nəticələri
Şalqam bənövşəyi, qırmızı və yaşıl rənglərdə yetişən, soğanla birlikdə istifadə olunan turpkimilərə aid tərəvəzlərindən biridir. Həm kökü, həm də yarpaqları yeyilə bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən dünyada 30-dan çox şalqam növü mövcuddur və Türkiyənin Adana, Kahramanmaraş, Mersin, Hatay və İzmir şəhərlərində geniş şəkildə yetişdirilir. Şalqam yüksək miqdarda C vitamini və glukozinolatlar ehtiva edir ki, bunlar bədəndə xərçəng hüceyrələrinin böyüməsinin qarşısını almağa kömək edə bilər. Eyni zamanda, qan şəkərini tənzimləməyə, zərərli bakteriyalardan qorunmağa və iltihabları azaltmağa dəstək olur.
Şalgamın Qida Tərkibi (100 qram üçün):
Su: 91,9 q
Enerji: 28 kkal
Karbohidrat: 6,43 q
Diyet lif: 1,8 q
Şəkər: 3,8 q
Protein: 0,9 q
Yağ: 0,1 q
C vitamini: 21 mg
Kalsium: 30 mg
Dəmir: 0,3 mg
Maqnezium: 11 mg
Fosfor: 27 mg
Kalium: 191 mg
Natrium: 67 mg
Folat: 15 µg
B6 vitamini: 0,09 mg
K vitamini: 0,1 µg
Şalgamın Faydaları:
Həzm sistemini dəstəkləyir: Şalgam lif baxımından zəngindir. Bir fincan şalgam 2,3 qram lif təmin edir ki, bu da qəbizliyi və mədə şişkinliyini azaldır.
Ürək və damar sağlamlığını yaxşılaşdırır: İçindəki kalium qan damarlarını gevşetməyə və qan təzyiqini tənzimləməyə kömək edir.
Arıqlama və kilo idarəsi: Aşağı kalorili və yüksək lifli olması səbəbilə uzun müddət toxluq hissi yaradır.
Sümük sağlamlığı: Kalsium və K vitamini sayəsində sümük sıxlığını artırır və skelet sistemini gücləndirir.
Xərçəngin qarşısını almağa kömək edir: Sülforafan və glukozinolatlar antioksidant təsir göstərir və kolon, ağciyər kimi xərçənglərin riskini azalda bilər.
Qaraciyəri qoruyur: Antosiyanin və kükürd tərkibli birləşmələr qaraciyər toksikliyini azaldır.
Dəri sağlamlığı: A və C vitamini sayəsində hüceyrələrin böyüməsini və kollagen istehsalını dəstəkləyir, cildin elastikliyini qoruyur.
Diabetin idarəsi: Lif tərkibi insülin həssaslığını artırır və qlükoza səviyyəsinin balanslanmasına kömək edir.
Göz sağlamlığı: Lutein tərkibi sayəsində göz toxumalarını qoruyur və yaşa bağlı görmə problemlərinin qarşısını alır.
İmmuniteti gücləndirir: C vitamini infeksiyalara qarşı mübarizəni dəstəkləyir.
Saç və saç dərisi sağlamlığı: Dəmir və A vitamini saç dökülməsini azaldır və saçın sağlam uzanmasını təmin edir.
Anemiya ilə mübarizə: Dəmir tərkibi ilə qırmızı qan hüceyrələrinin istehsalını artırır.
İltihabla mübarizə: Omega-3 və K vitamini sayəsində iltihabı azaldır və artrit, gut kimi problemlərə dəstək olur.
Libido artırır: Təbiətə əsaslanan afrodizyak təsiri ilə cinsi həyatı və sperm keyfiyyətini yaxşılaşdırır.
Hər gün şalqam suyu içsəm nə baş verər?
Hər gün şalqam suyu içmək bədəndəki pis xolesterolu azaldır, ürək xəstəlikləri, infarkt, insult və qan laxtalanmasının qarşısını alır. Sinirləri sakitləşdirir, sümük və diş sağlamlığını dəstəkləyir, katarakt riskini azaldır. Eyni zamanda toksinlərin bədəndən çıxmasına və böyrək daşlarının tökülməsinə kömək edir.
