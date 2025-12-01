https://news.day.az/azerinews/1799107.html Donor orqanların transplantasiyası ilə bağlı qərarda dəyişiklik edilib Donor orqanların transplantasiyasını həyata keçirən ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisələrinin Siyahısında dəyişiklik edilib. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb. Sənədə əsasən, Bona Dea Beynəlxalq Xəstəxanasında sümük iliyi transplantasiyası da həyata keçiriləcək.
