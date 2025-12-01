Donor orqanların transplantasiyası ilə bağlı qərarda dəyişiklik edilib

Donor orqanların transplantasiyasını həyata keçirən ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisələrinin Siyahısında dəyişiklik edilib.

Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb.

Sənədə əsasən, Bona Dea Beynəlxalq Xəstəxanasında sümük iliyi transplantasiyası da həyata keçiriləcək.