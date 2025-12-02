Bakıda 90-lıq yolda "protiv" sürdü

Sədərək yolunda avtomobilin yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozması ilə bağlı görüntülər yayılıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sürücü 90km/saat nəzərdə tutulan yolda avtomobili əks istiqamətdə idarə edib.

Görüntülər "Tiktok"da paylaşılıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik: