Bakıda 90-lıq yolda "protiv" sürdü - VİDEO Sədərək yolunda avtomobilin yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozması ilə bağlı görüntülər yayılıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sürücü 90km/saat nəzərdə tutulan yolda avtomobili əks istiqamətdə idarə edib. Görüntülər "Tiktok"da paylaşılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik:
