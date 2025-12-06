Zeynəb Xanlarovanın yeni FOTOsunu paylaşdı

Əməkdar artist Rəşad İlyasov Xalq artisti Zeynəb Xanlarova ilə bağlı paylaşım edib.

Day.Az xəbər verir ki, R. İlyasov Xanlarova ilə yeni fotosunu paylaşıb.

O, paylaşıma "Dünyanın Zeynəbi" şərhini yazıb.

Qeyd edək ki, Z. Xanlarova sonuncu dəfə nəvəsinin toyunda görüntülənmişdi.