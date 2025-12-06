https://news.day.az/azerinews/1800272.html Zeynəb Xanlarovanın yeni FOTOsunu paylaşdı Əməkdar artist Rəşad İlyasov Xalq artisti Zeynəb Xanlarova ilə bağlı paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, R. İlyasov Xanlarova ilə yeni fotosunu paylaşıb. O, paylaşıma "Dünyanın Zeynəbi" şərhini yazıb. Qeyd edək ki, Z. Xanlarova sonuncu dəfə nəvəsinin toyunda görüntülənmişdi.
Zeynəb Xanlarovanın yeni FOTOsunu paylaşdı
Əməkdar artist Rəşad İlyasov Xalq artisti Zeynəb Xanlarova ilə bağlı paylaşım edib.
Day.Az xəbər verir ki, R. İlyasov Xanlarova ilə yeni fotosunu paylaşıb.
O, paylaşıma "Dünyanın Zeynəbi" şərhini yazıb.
Qeyd edək ki, Z. Xanlarova sonuncu dəfə nəvəsinin toyunda görüntülənmişdi.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре