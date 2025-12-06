"Barselona" səfər matçına itkilərlə çıxacaq

"Barselona" İspaniya La Liqasının 16-cı turu çərçivəsində "Betis"in qonağı olacaq.

Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, son ölkə çempionu oyuna ciddi itkilərlə çıxacaq.

 

Müdafiəçi Ronald Arauxo, qapıçı Mark-Andre ter Stegen, yarımmüdafiəçilər Pablo Gavi və Dani Olmo komandaya kömək edə bilməyəcəklər.

Qeyd edək ki, "Betis" - "Barselona" qarşılaşması bu gün Bakı vaxtı ilə saat 21:30-da start götürəcək.