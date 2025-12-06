https://news.day.az/azerinews/1800387.html "Barselona" səfər matçına itkilərlə çıxacaq "Barselona" İspaniya La Liqasının 16-cı turu çərçivəsində "Betis"in qonağı olacaq. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, son ölkə çempionu oyuna ciddi itkilərlə çıxacaq. Müdafiəçi Ronald Arauxo, qapıçı Mark-Andre ter Stegen, yarımmüdafiəçilər Pablo Gavi və Dani Olmo komandaya kömək edə bilməyəcəklər.
"Barselona" səfər matçına itkilərlə çıxacaq
"Barselona" İspaniya La Liqasının 16-cı turu çərçivəsində "Betis"in qonağı olacaq.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, son ölkə çempionu oyuna ciddi itkilərlə çıxacaq.
Müdafiəçi Ronald Arauxo, qapıçı Mark-Andre ter Stegen, yarımmüdafiəçilər Pablo Gavi və Dani Olmo komandaya kömək edə bilməyəcəklər.
Qeyd edək ki, "Betis" - "Barselona" qarşılaşması bu gün Bakı vaxtı ilə saat 21:30-da start götürəcək.
