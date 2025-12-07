https://news.day.az/azerinews/1800464.html Aysun üçüncü dəfə ərə gedir? Müğənni Aysun İsmayılova şəxsi həyatı ilə bağlı açıqlamalar verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə o, "Tarixin bir günü" verilişində danışıb. Aysun deyib ki, həyatında biri olsa da, ailə qurmaq barədə düşünmür: "Ürəyimdə biri var, çox xoşbəxtəm. Qəti ailə qurmaq barədə danışmaq istəmirəm. Elə bir fikrim yoxdur". Aysunun anası R.
Aysun üçüncü dəfə ərə gedir?
Müğənni Aysun İsmayılova şəxsi həyatı ilə bağlı açıqlamalar verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə o, "Tarixin bir günü" verilişində danışıb.
Aysun deyib ki, həyatında biri olsa da, ailə qurmaq barədə düşünmür: "Ürəyimdə biri var, çox xoşbəxtəm. Qəti ailə qurmaq barədə danışmaq istəmirəm. Elə bir fikrim yoxdur".
Aysunun anası R. İsmayılova "Elə ailə kimidir" deyərək qızının sözlərini təsdiqləyib. (bizim.media)
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре