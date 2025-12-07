https://news.day.az/azerinews/1800473.html Tofiq Əliyev yenidən “FaceOFF” beynəlxalq gimnastika liqasının qalibidir - VİDEO Tamblinq üzrə gimnastımız Tofiq Əliyev 5 dekabr tarixində Danimarkanın Herninq şəhərində keçirilən "FaceOFF" adlı beynəlxalq liqada iştirak edib. Day.Az bildirir ki, Əliyev "FaceOFF"un qalibi olub.
Tofiq Əliyev yenidən “FaceOFF” beynəlxalq gimnastika liqasının qalibidir - VİDEO
Tamblinq üzrə gimnastımız Tofiq Əliyev 5 dekabr tarixində Danimarkanın Herninq şəhərində keçirilən "FaceOFF" adlı beynəlxalq liqada iştirak edib.
Day.Az bildirir ki, Əliyev "FaceOFF"un qalibi olub.
Beləliklə, tamblinq üzrə Dünya çempionatının komanda hesabında qalibi, Dünya Oyunlarının gümüş mükafatçısı Tofiq Əliyev "FaceOFF"da ötən ilki titulunu qoruyub. O, bunu 10.000 tamaşaçının gözü qarşısında edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре