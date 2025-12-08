https://news.day.az/azerinews/1800794.html Milli Məclisdə “İqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə süni intellektin rolu” mövzusunda konfrans keçirilir Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsində "İqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə süni intellektin rolu" mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirilir. Day.Az xəbər verir ki, Nazirlər Kabinetinin şöbə müdirləri, nazir müavinləri, AMEA nümayəndələri və digər rəsmi şəxslər iştirak edirlər. Xəbər yenilənəcək
Milli Məclisdə “İqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə süni intellektin rolu” mövzusunda konfrans keçirilir
Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsində "İqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə süni intellektin rolu" mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirilir.
Day.Az xəbər verir ki, Nazirlər Kabinetinin şöbə müdirləri, nazir müavinləri, AMEA nümayəndələri və digər rəsmi şəxslər iştirak edirlər.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре