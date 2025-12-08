Milli Məclisdə “İqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə süni intellektin rolu” mövzusunda konfrans keçirilir

Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsində "İqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə süni intellektin rolu" mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirilir.

Day.Az xəbər verir ki, Nazirlər Kabinetinin şöbə müdirləri, nazir müavinləri, AMEA nümayəndələri və digər rəsmi şəxslər iştirak edirlər.

Xəbər yenilənəcək