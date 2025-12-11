Dünyanın ən sağlam qidası şüyüd imiş... - SİYAHI
Minlərlə qida məhsulunun qlobal analizindən sonra mütəxəssislər dünyanın ən sağlam qidası kimi şüyüdü seçiblər.
Day.Az Milli.Az xəbər verir ki, vitamin, mineral və güclü antioksidant tərkibi ilə şüyüd bir çox meyvə və tərəvəzləri geridə qoyaraq siyahıda zirvəyə yüksəlib.
Çox yüksək antioksidant gücü, həzm sistemini yaxşılaşdırması, immuniteti gücləndirməsi, sinir sistemini sakitləşdirməsi, dəmir, maqnezium və kalium kimi minerallarla zəngin olması,yeməklərdə, çayda və müxtəlif reseptlərdə geniş istifadə imkanı, mütəxəssislər şüyüdün müntəzəm qəbulu ilə bağırsaq sağlamlığı, hormon balansı və hüceyrə yenilənməsinin gücləndiyini bildirirlər.
Siyahıya düşən digər sağlam qidalar:
Kefir, banan, moruq, portağal, kivi, nar, pomidor, qoz, qatıq, tam buğda çörəyi, badam, sarımsaq və qaragilə.
