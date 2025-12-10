Rəqsanənin qızı Yağmur niyə anasını hələ də görməyib?

Müğənni Rəqsanənin qızı, "Yana" ləqəbli qızı Yağmur həbsdən çıxan anasını hələ də görməməsi səbəbinə aydınlıq gətirib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, gənc ifaçı özü barədə yaranan suallalrı cavablayıb:

"İnşallah ayın 16-sı anamı görəcəyəm. Sonrası da mənim işimlə əlaqədar olaraq gəlməyim alınmır. Bunu anam və ailəm yaxşı bilir. Mən çalışıram. Bir də ayın 18-i 1 günlük gəlməliyəm".

Yağmurun bu sözləri izləyiciləri qane etməyib. Rəylərdə onun bir yol tapıb öncə anasını görməli olduğunu yazanlar üstünlük təşkil edib".