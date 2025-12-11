https://news.day.az/azerinews/1801590.html "Qarabağ"ın məğlubiyyətinə görə yalnız o üzr istədi - VİDEO Xəbər verdiyimiz kimi, "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VI turunda Bakıda Niderlandın "Ayaks" klubuna 2:4 hesabı ilə məğlub olub. Day.Az xəbər verir ki, "Qarabağ"ın məğlubiyyəti sosial şəbəkələrdə ciddi etirazla qarşılanıb. Azarkeşlər bildirirlər ki, Nəriman Axundzadə oyuna daxil olduqdan sonra gedişat dəyişib.
Elxan Əliyev
"Qarabağ"ın məğlubiyyətinə görə yalnız o üzr istədi - VİDEO
Xəbər verdiyimiz kimi, "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VI turunda Bakıda Niderlandın "Ayaks" klubuna 2:4 hesabı ilə məğlub olub.
Day.Az xəbər verir ki, "Qarabağ"ın məğlubiyyəti sosial şəbəkələrdə ciddi etirazla qarşılanıb. Azarkeşlər bildirirlər ki, Nəriman Axundzadə oyuna daxil olduqdan sonra gedişat dəyişib.
Nəriman Axundzadə sussa da, "Qarabağ"ın qapıçısı Mateuş Koxalski məğlubiyyətə görə üzr istəyib.
Əslində isə oyunun ən yaxşılarından biri Koxalski idi. Çünki o, "Qarabağ"ı real qollardan xilas etdi.
