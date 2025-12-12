"Məsum" görünən mayonezin ölümcül riskləri
Mayonez həddindən artıq istifadə edildikdə ürək-damar xəstəlikləri riski artır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bunu rusiyalı endokrinoloq Margarita Belousova deyib. O bildiirb ki, mayonezin həddindən artıq qəbulu sağlamlıq üçün ciddi risklər yaradır.
Belousova qeyd edib ki, mayonez istehsalında çoxlu günəbaxan yağı istifadə olunur və nəticədə məhsul olduqca kalori ilə zəngin olur. 100 qram hazır mayonezdə təxminən 700 kcal enerji var. Bu isə piylənmə riskini artırır və omega-6 yağ turşularının həddindən artıq qəbuluna səbəb ola bilər ki, bu da ürək və damar xəstəliklərinin yaranmasına gətirib çıxara bilər.
Həmçinin, endokrinoloq vurğulayıb ki, sənaye üsulu ilə hazırlanan mayonezdə tez-tez transyağlar da olur. Bu maddələr məhsulun saxlama müddətini uzatmaq üçün əlavə olunur, lakin ateroskleroz riskini yüksəldir.
Belousova qeyd edib ki, mayonezi tamamilə rasiondan çıxarmaq lazım deyil. Vacib olan həddini bilməkdir. Mütəxəssis tövsiyə edir ki, mayonezlə salat yalnız ayda bir-iki dəfə hazırlanmalı, 500 qram salata 2-3 xörək qaşığı yetərlidir. Alternativ olaraq, salatı yoqurt və ya kefir ilə də dadlandırmaq mümkündür.
