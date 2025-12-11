https://news.day.az/azerinews/1801722.html ABŞ BMT-də Ukraynanın qətnaməsinin əleyhinə səs verib ABŞ nümayəndələri BMT Baş Assambleyasında keçirilən səsvermə zamanı Çernobıl fəlakətinin uzunmüddətli fəsadlarına dair Ukraynanın təqdim etdiyi qətnamənin əleyhinə səs veriblər. Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir. Sənədə qarşı bundan başqa Rusiya, Belarus, Çin, Şimali Koreya, Nikaraqua və Nigeriya səs verib.
ABŞ BMT-də Ukraynanın qətnaməsinin əleyhinə səs verib
ABŞ nümayəndələri BMT Baş Assambleyasında keçirilən səsvermə zamanı Çernobıl fəlakətinin uzunmüddətli fəsadlarına dair Ukraynanın təqdim etdiyi qətnamənin əleyhinə səs veriblər.
Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Sənədə qarşı bundan başqa Rusiya, Belarus, Çin, Şimali Koreya, Nikaraqua və Nigeriya səs verib.
Qeyd olunur ki, qətnamə 97 ölkənin lehinə verdiyi səslə qəbul olunub. 39 ölkə səsvermədə iştirak etməkdən imtina edib.
Təşəbbüs nüvə təhlükəsizliyi sahəsində qlobal əməkdaşlığın gücləndirilməsini nəzərdə tutur.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре