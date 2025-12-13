“Nəriman, sən doğru yoldasan” - Bəhram Bağırzadə - FOTO
Əməkdar artist Bəhram Bağırzadə "Qarabağ" - "Ayaks" matçından sonra sosial şəbəkələrdə müzakirə olunan futbolçu Nəriman Axundzadəni müdafiə edib.
Day.Az xəbər verir ki, sosial media hesablarında Nərimanla fotosunu paylaşan aktyor bu sözləri yazıb:
"Bəzən hətta qələbədən sonra belə günahkar axtaranlar tapılır. Bu gün hamı "Qarabağ"ın gənc hücumçusu - Nəriman Axundzadənin üstünə gedir. Amma unutmayaq ki, onun cəmi 21 yaşı var. Cəmi 21! Bu yaş - yolun əvvəli, təcrübənin toplandığı, səhvlərdən öyrənilən və böyük qələbələrə aparan bir mərhələdir. Hər böyük futbolçu belə anlardan keçib.
Məhz bu çətinliklər xarakteri möhkəmləndirir. Nərimanın isə hələ qarşıda vuracağı qolları, qazanacağı şöhrəti və böyük uğurları var. Bir oyun heç vaxt istedadlı futbolçunun taleyini müəyyən etmir. Unutma, əziz Nəriman, Çörçillin dediyi kimi, "heç vaxt, heç vaxt, heç vaxt təslim olma". Sən doğru yoldasan. Sən böyüyürsən. Sən güclənirsən.
Çətinliklər isə gələcək uğurlarına aparan bir mərhələdir. Bəhram dayı səninlədir. Bu gün də, sabah da, həmişə. Sənə inanırıq!".
