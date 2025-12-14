Qaradağda zəncirvari qəza tıxaca səbəb oldu

Qaradağ rayonunda zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə "KİA Sportage", "Range Rover", "Changan", "Volkswagen" və "BMW" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində qeydə alınıb.

Qəza səbəbilə yolda uzun tıxac yaranıb. Hadisə zamanı sürücü və sərnişinlər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.

Əraziyə Dövlət Yol Polisi və Təcili Tibbi Yardım briqadaları cəlb olunub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. 