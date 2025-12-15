https://news.day.az/azerinews/1802634.html Balakəndə ağır qəza - ölən və yaralananlar var Bu gün saat 17 radələrində Balakən rayonunun Talalar kəndi ərazisində "VAZ-2106" və "VAZ-21015" markalı avtomobillər toqquşub. Day.Az xəbər verir ki, nəticədə "VAZ-2106"nın sürücüsü, 30 yaşlı Əyyub Anqbazov aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölüb.
