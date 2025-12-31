Sağlam yuxu üçün 7 qızıl QAYDA
Nevrologiya Mütəxəssisi Dr. Elif Sarıönden Gencer stress, narahatlıq və qeyri-müntəzəm iş saatlarının yuxusuzluğun əsas səbəbləri olduğunu bildirərək, xroniki yuxu çatışmazlığının Alzheimer və Parkinson kimi nevroloji xəstəliklərin riskini artırdığını vurğulayıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, araşdırmalara görə, milyonlarla insan həftədə bir neçə gecə keyfiyyətli yuxu ala bilmir. Mütəxəssis qeyd edib ki, zəif yuxu iş məhsuldarlığını azaldır və işçilərin təxminən 70 faizi həyatlarında ən azı bir dəfə yuxusuzluq səbəbindən işə gedə bilməyib.
Dr. Gencerin sözlərinə görə, 24/7 iş mədəniyyəti, smartfonlar, sosial media və artan stress yuxu keyfiyyətinə mənfi təsir göstərən əsas amillərdir. Ağıllı saatlar və yuxu izləmə tətbiqlərinin məlumatları Türkiyədə hər üç yetkindən birinin yuxu problemi yaşadığını göstərir.
Yuxusuzluğun sağlamlığa gizli təhlükələri
Mütəxəssis qeyri-kafi yuxunun immun sistemini zəiflətdiyini və aşağıdakı riskləri artırdığını bildirib:
Ürək-damar xəstəlikləri: Hipertoniya və infarkt riski
Ruhi sağlamlıq problemləri: Depressiya və narahatlıq
Piylənmə və diabet: Hormon balansının pozulması
Qəza riski: Gündüz yuxululuğu səbəbilə yol və iş qəzaları
Alzheimer və demans: Beyində zərərli maddələrin toplanması
Sağlam yuxu üçün 7 qızıl qayda
Dr. Elif Sarıönden Gencer bildirib ki, yuxunu dərmansız şəkildə yaxşılaşdırmaq mümkündür və bunun üçün yuxu gigiyenasına riayət etmək kifayətdir:
Müntəzəm rejim yaradın: Hər gün eyni saatda yatın və oyanın
Yataq otağını uyğunlaşdırın: Qaranlıq, sakit və sərin (18-22°C) olsun
Axşam ekranlardan uzaq durun: Yatmazdan 1-2 saat əvvəl telefon və televizordan istifadə etməyin
Kofein və ağır yeməkləri azaldın: Günortadan sonra kofe içməyin
Fiziki aktiv olun: Amma yatmazdan 4-6 saat əvvəl idmanı dayandırın
Gündüz yuxusunu məhdudlaşdırın: 20-30 dəqiqəni keçməsin
Stresi idarə edin: Zərurət olduqda mütəxəssisə müraciət edin
Mütəxəssis vurğulayıb ki, 2025-ci ildə texnologiya yuxunu izləməyə kömək etsə də, əsas dəyişiklik yuxuya prioritet verməkdir:
"Gecələr sağlamlığımızı itiririk, amma gecələr də qazana bilərik. Keyfiyyətli yuxu ən yaxşı dərmandır."
