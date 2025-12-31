Saç tökülməsinin qarşısını necə almaq olar?
Son illər saç tökülməsi problemi həm qadınlar, həm də kişilər arasında daha çox müşahidə olunur. Dermatoloqlar bildirirlər ki, bu halın yaranmasına stress, düzgün qidalanmama, hormonal dəyişikliklər və yanlış saç baxımı səbəb ola bilər.
Dazy.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislərin sözlərinə görə, saç sağlamlığını qorumağın əsas şərtlərindən biri balanslı qidalanmadır. Zülal, dəmir, sink və B qrup vitaminləri ilə zəngin qidalar saç köklərini gücləndirir və tökülmənin azalmasına kömək edir. Həmçinin kifayət qədər su içmək də saç dərisinin sağlamlığı üçün vacib hesab olunur.
Dermatoloqlar saçlara düzgün qulluq edilməsinin də önəmli olduğunu vurğulayırlar. Saçı tez-tez yüksək temperaturda fenlə qurutmaq, kimyəvi boyalardan həddindən artıq istifadə etmək və saçları çox sıx bağlamaq tökülməni sürətləndirə bilər.
Ekspertlər stress faktoruna da diqqət çəkirlər. Uzunmüddətli gərginlik saç tökülməsini artıra bildiyi üçün mütəmadi istirahət, keyfiyyətli yuxu və fiziki aktivlik tövsiyə olunur.
Həkimlərin fikrincə, saç tökülməsi uzun müddət davam edərsə, özbaşına müalicə aparmaq əvəzinə mütləq mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре