37 ölkədən mütəxəssislər Moskvada keçirilən Meet Global MICE Congress-də iştirak etdilər - FOTO
Beynəlxalq konqres Moskvanın biznes turizmi sahəsində dünya üzrə mühüm kompetensiya mərkəzi statusunu bir daha təsdiqlədi. BRICS və Qlobal Cənub ölkələrindən olan 37 dövlətin nümayəndələri tədbirdə iştirak etdilər. Konqresdə ötən illə müqayisədə demək olar ki, iki dəfə çox - ümumilikdə 2500-dən artıq mütəxəssis yer aldı. Müxtəlif formatlı proqram MICE-destinasiya uğurları, biznes tədbirlərinin effektivliyi, neyrotexnologiyaların gələcəyi və təəssüratlar iqtisadiyyatı kimi mövzuları əhatə etdi və rekord sayda işgüzar görüşlərin keçirilməsinə şərait yaratdı.
37 ölkədən iştirakçılar
Moskvada biznes turizmi üzrə beynəlxalq forum - Meet Global MICE Congress (MGMC) yekunlarına həsr olunmuş tədbir baş tutdu. 17-18 dekabr tarixlərində keçirilən forum 2,5 mindən artıq sənaye mütəxəssisini, müvafiq qurumların nümayəndələrini, assosiasiyaları, korporativ sifarişçiləri və biznes tədbirlərin təşkilatçılarını bir araya topladı. Bu göstərici ötən illə müqayisədə demək olar ki, iki dəfə, ilk forumla müqayisədə isə altı dəfə artım deməkdir.
Konqres iştirakçıları paytaxta 37 xarici ölkə və Rusiya regionlarından gəldilər - bu da əvvəlki illə müqayisədə iki dəfə çoxdur. İştirakçıların təxminən 70 faizi ali vəzifəli rəhbərlər və qərar verən şəxslərdən ibarət olduğu üçün tərəfdaşlıqla bağlı razılaşmaların birbaşa tədbir çərçivəsində müzakirə edilməsinə imkan yaradıldı.
İştirakçılar arasında Hindistan Konqreslər Bürosunun İdarə Heyətinin üzvü Tuşar Keyşarvani, China Travel Online şirkətinin baş direktoru Markus Li, Visit Qatar-ın Konfrans və Konqreslər Şöbəsinin rəhbəri Rukayya Kassim, İndoneziya Sərgi Şirkətləri Assosiasiyasının sədri Xose Andreas Runkat, Afrika Sərgi Təşkilatçıları Assosiasiyasının rəhbəri Prodjeni Pater, Keniyanın Actnable AI şirkətinin qurucusu Dharendra Ceyn, Malayziya Giriş Turizmi Assosiasiyasının prezidenti Mint Leong, Serbiyada EXPO 2027-nin sabiq baş direktoru Duşan Borovçanin yer alırdı. Həmçinin Misir, İordaniya, Maldiv adaları, Nepal, Tanzaniya və Özbəkistanın turizm qurumlarının nümayəndələri də iştirak etdilər.
Qonaqlar ekspozisiya zonasında yeni əlaqələrin yaradılması, müştərilərin tapılması və gələcək dövrlər üçün tədbir planlarının formalaşdırılmasına yönəlmiş 8 mindən artıq biznes görüş keçirdilər.
İki gərgin iş günü
İştirakçılar üçün "Konfranslar və sərgilər", "Destinasiyalar və assosiasiyalar", "Qlobal trendlər və analitika", "Görüşlər və intensiv proqramlar", "Biznes" və "Texnologiyalar" istiqamətləri üzrə 15 biznes sessiya təşkil edildi. Plenar iclaslar, panel müzakirələr, case-sessiyalar, təqdimatlar, nüfuzlu spikerlərin çıxışları və təlimlər MGMC-2025-in əsas mövzusu - "Açıq müxtəliflik vasitəsilə birlik: qlobal inkişaf üçün yeni imkanlar" çərçivəsində geniş şəkildə işıqlandırıldı.
Spikerlər MICE sənayesinə fərdiləşdirmə, oyunlaşdırma, hibridləşmə, təəssüratlar iqtisadiyyatı, süni intellekt və neyrotexnologiyaların təsiri kimi mövzulara toxundular. Həmçinin mega-tədbirlərin multiplikativ effekti, müasir sifarişçi və icraçı profili, milli identikliyin qlobal sərgi sənayesində əksi, biznes destinasiyaların uğur formulu və təşviqat kanalları, eləcə də Asiya regionları üçün korporativ çıxış tədbirlərinə xüsusi diqqət yetirildi.
Biznes üçün sərgi
MGMC-2025 çərçivəsində BRICS və Qlobal Cənub ölkələrindən 130-dan artıq sərgi iştirakçısı təmsil olundu. Onların sırasında MICE operatorları, assosiasiyalar, konqres-sərgi büroları, nəqliyyat şirkətləri və otellər yer alırdı. Rusiya təmsilçiləri ilə yanaşı, iştirakçıların böyük hissəsi Yaxın Şərq (30%) və Cənub-Şərqi Asiya (23%) ölkələrindən idi.
Ayrı-ayrı stendlər "Moskvada istehsal olunub" və "Moskva çay süfrəsi" layihələrinə həsr edildi.
Hosted Buyers proqramının əsas iştirakçıları Yaxın Şərqdən (27%-dən çox), Hindistandan (25%) və Çindən (15%) olan nümayəndələr idi. Ümumilikdə 200 iştirakçı tədbirlərin təşkili imkanlarını müzakirə etmək, B2B danışıqlar aparmaq və Moskvanı biznes və əyləncə-mədəni destinasiyası kimi yaxından tanımaq üçün paytaxta gəldi.
İlk Meet Global MICE Congress 2023-cü ilin payızında Moskvada keçirildi və Rusiyada biznes turizmi sahəsində ən böyük beynəlxalq tədbirə çevrildi. Ötən ilin dekabrında forum BRICS Edition çərçivəsində keçirildi və 17 ölkədən BRICS və Qlobal Cənub nümayəndələrini birləşdirərək 1,3 mindən artıq biznes turizmi iştirakçısını topladı. Əsas mövzu "MICE sənayesində qlobal çağırışlar və trendlər: BRICS ölkələrinin təcrübəsi fonunda davamlı inkişaf yolu" oldu və bu mövzu 13 biznes sessiyada müzakirə edildi.
Moskva Şəhər Turizm Komitəsi paytaxtın brendini təkcə Rusiya daxilində deyil, beynəlxalq səviyyədə də mühüm turizm istiqaməti kimi möhkəmləndirir. Moskvaya daha çox Çin, Hindistan, MDB ölkələri və Yaxın Şərqdən turistlər səfər edir. Beynəlxalq əlaqələrin gücləndirilməsi məqsədilə Moskva biznes missiyalar təşkil edir, turizm potensialını beynəlxalq sərgilərdə təqdim edir, həm yerli, həm də xarici turistlər üçün layihə və tədbirlər reallaşdırır.
