https://news.day.az/azerinews/1806420.html Bəzi məhsullarına idxal zamanı tətbiq edilən aksiz vergisi güzəştinin müddəti artırılıb Bəzi məhsullarına idxal zamanı tətbiq edilən aksiz vergisi güzəştinin müddəti artırılıb. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb.
Bəzi məhsullarına idxal zamanı tətbiq edilən aksiz vergisi güzəştinin müddəti artırılıb
Bəzi məhsullarına idxal zamanı tətbiq edilən aksiz vergisi güzəştinin müddəti artırılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb.
Sənədə əsasən, reaktiv mühərriklər üçün TC-1 markalı yanacaq və reaktiv mühərriklər üçün digər yanacağın idxalında aksiz dərəcələrinə tətbiq edilən güzəştin müddəti bir il uzadılıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре