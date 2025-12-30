https://news.day.az/azerinews/1806520.html Anar Əliyevdən YENİ TƏYİNAT Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində yeni təyinat olub. Day.Az Teleqraf-a istinadla xəbər verir ki, nazir Anar Əliyevin əmri ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Gəncə-Daşkəsən Regional Bölməsinə yeni rəis təyin olunub. Bu vəzifəyə Vüqar Muradov təyin edilib.
