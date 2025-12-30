Anar Əliyevdən YENİ TƏYİNAT

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində yeni təyinat olub.

Day.Az Teleqraf-a istinadla xəbər verir ki, nazir Anar Əliyevin əmri ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Gəncə-Daşkəsən Regional Bölməsinə yeni rəis təyin olunub.

Bu vəzifəyə Vüqar Muradov təyin edilib.